Gonzalez tifoso dell’Argentina: la carica pre-match dell’attaccante viola (FOTO)

Nonostante l'enorme delusione per aver saltato il Mondiale, Nico Gonzalez resta tra i primi tifosi della Nazionale argentina e dei suoi compagni. Poco prima del calcio d'inizio del match tra la Seleccion e la Polonia, infatti, l'attaccante viola ha condiviso una storia su Instagram in cui si vede l'ex Stoccarda vestire la maglia dell'Albiceleste. Ricordiamo che Gonzalez si trova adesso a casa in Argentina dopo aver concluso la prima parte di preparazione post-infortunio in quel di Firenze ed il suo ritorno nel Granducato è previsto per il prossimo 6 dicembre.