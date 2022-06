Gollini, aspettando il mercato pubblica un (altro) singolo. E Biraghi…

Pierluigi Gollini attende di conoscere il suo futuro. Rientrato all'Atalanta dopo una stagione in prestito al Tottenham, dove ha trovato poco spazio, il portiere cerca una nuova avventura e chissà che non possa essergli offerta dalla Fiorentina. Il suo nome ha perso quota negli ultimi giorni (in favore di Milinkovic Savic), ma resta da tenere in considerazione. Intanto però Gollini fa parlare di sè per altri motivi: ha infatti pubblicato il suo secondo singolo dopo quello di quattro anni fa, stavolta insieme al trapper Vegas Jones, dal titolo "Champions Dream". E a pubblicizzarlo ci ha pensato anche Cristiano Biraghi che ha condiviso il video della canzone su instagram (vedi qui sotto).