Gli auguri di ACF a due stimati ex: “Buon compleanno a Roncaglia e Maresca”

“Buon compleanno a Facundo Roncaglia ed Enzo Maresca“. Questo il messaggio riservato dalla Fiorentina ai due ex che soffiano oggi le candeline. Il difensore argentino e il centrocampista italiano hanno lasciato un ottimo ricordo ai tifosi gigliati a distanza di anni dalle loro avventure toscane. Il primo è ancora in attività ed indossa in Spagna la maglia dell’Osasuna. Il secondo è approdato al Manchester City dietro precisa richiesta di Guardiola come tecnico della formazione Under-23.

