Kevin Prince Boateng sembra “votare” per Balotelli. L’ex attaccante di Inter e Milan, attualmente svincolato, festeggia oggi il suo 29esimo compleanno e il numero 10 della Fiorentina ha voluto dedicargli un pensiero attraverso alcune instagram stories: “Chiamatelo matto, chiamatelo arrogante, chiamatelo sopravvalutato. Io lo chiamo incredibile, come giocatore e come persona. Auguri fratello” i messaggi scritti in inglese. Che sia un suggerimento per la Fiorentina? La pista di mercato non è ancora tramontata: LEGGI QUI