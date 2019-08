Suso, Balotelli e Ribery, l’effetto domino del mercato viola. Ma entro Ferragosto ci sarà un colpo

Il concetto “se prima non parte Simeone, non arriverà una nuova punta” non regge perché c’è chi assicura che la Fiorentina avrà un nuovo bomber per Ferragosto. Come scrive La Nazione, la mossa Suso (LA SCHEDA) è concreta perché il club viola ha parlato con il Milan e nonostante il prezzo del cartellino del giocatore (32 milioni) e l’indecisione dello stesso può prendere corpo da un momento all’altro. Restano aperte ancora le piste Diego Rossi e Rodrigo De Paul, ma anche quella che porta a Mario Balotelli, uno degli svincolati seguiti dalla Fiorentina: fino a 24 ore fa era ad un passo dal Flamengo, c’è il Verona e starebbe per tornare in scena la Fiorentina. L’altro è Frank Ribery: non è convinto dell’Arabia, un calcio che forse gli regala poche emozioni e vorrebbe l’Europa. Non è impossibile immaginare un contatto con la Fiorentina. Ogni nome (forse) esclude l’altro, ma entro Ferragosto l’obiettivo di Pradè e Barone è di arrivare a chiudere il colpo pregiato dell’estate entro il debutto in Coppa Italia.

