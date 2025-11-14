Daniele Galloppa, allenatore della primavera viola, ha parlato ai microfoni ufficiale della Fiorentina, durante un incontro con due classi della Scuola M. L. King di Firenze. Ecco le sue parole:
La partita che mi ha emozionato di più quest'anno? Sicuramente l'esperienza con la prima squadra. È stato tutto veloce, c'erano tantissimi tifosi ed è stata sicuramente un'emozione forte. Come si gestiscono queste emozioni? È normale avere paura, devi solamente viverle. Le ho vissute nella mia normalità, sono contento di quello che ho fatto
