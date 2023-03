Frey: “Parata Maignan? Io ne ho fatte di migliori”. Tifosi Milan in rivolta

“ Non so se Maignan sia il numero uno al mondo. Sicuramente ha compiuto una bella parata contro l’Irlanda, però io sono riuscito a farne alcune più belle ed appariscenti. E’ difficile trovare un portiere che esca fuori dagli schemi nel campionato italiano, il livello è molto più basso. Quando giocavo io c’erano Peruzzi, Toldo, Buffon...”.

Dispiace vedere come una considerazione volta non a screditare Maignan, ma a sottolineare come il livello in passato fosse superiore, abbia attirato su Frey diversi attacchi anche gratuiti.