FOTO – Zaniolo chiede scusa e ricostruisce: “Provocato, ho reagito male”

Nicolò Zaniolo si esprime in prima persona sulla vicenda che lo ha riguardato ieri, dopo il comunicato ACF. Il club gigliato si era già espresso in merito a quanto successo al termine della semifinale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma che ha accusato in maniera pesante Nicolò Zaniolo. Il giocatore, presente ieri al Viola Park, per assistere alla partita, ha voluto ricostruire la sua versione dei fatti, al termine della gara. Una versione affidata alle storie sul suo profilo Instagram.