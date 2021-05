FOTO – Wahiba esalta il suo Franck: “Meriti di giocare ancora qualche anno”

La moglie di Ribery vede ancora il rettangolo verde del futuro del n° 7 viola

Vede le grandi e si esalta. Franck Ribery ha dimostrato che quando è in palla può ancora dire la sua, nonostante i 38 anni che tra acciacchi e prestazioni non sempre al top si fanno sentire. La classe del francese è però la stessa da anni e dopo la vittoria di ieri contro la Lazio, sua moglie Wahiba ha difeso su Instagram il suo Franck.

"Chi non vuole nella sua squadra un giocatore di 38 anni che ha le gambe di un guerriero di 30. Per la tua professionalità e determinazione meriti di stare in campo ancora qualche anno", il concetto espresso da lady Ribery su Instagram. E chissà che non arrivi il rinnovo per FR7 con la Fiorentina per un'altra stagione.