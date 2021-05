Tare: “Ribery-Lazio? Niente di vero”. E c’è la proposta viola per il rinnovo

Il dirigente laziale ha smentito le voci che vorrebbero il club capitolino interessato a Ribery che intanto valuta l'offerta di rinnovo

«Lazio interessata a Ribery? Non c’è niente di vero. Tutte invenzioni di mercato. E’ un grande campione, ma noi guardiamo avanti per la nostra strada». La Nazione riporta il virgolettato di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, riguardo all'interessamento per FR7 ventilato nei giorni scorsi ». La proposta di rinnovo per il classe '83 potrebbe arrivare in contemporanea a Vlahovic. Il club viola sta infatti lavorando da qualche giorno alla formula di contratto da proporre ai due attaccanti.