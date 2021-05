Ribery, a fine stagione il confronto con Commisso. Intanto la Lazio ci prova

Il problema non sarà l’accordo economico. Franck vuole essere sicuro di essere ancora un giocatore gradito.

Il campione francese sta vivendo questo momento delicato della Fiorentina con un coinvolgimento totale. È lui a rincuorare i compagni. E, quando capita, anche il presidente Rocco Commisso. Per lui, la partita di stasera contro i biancocelesti, sarà una partita strana, sospesa tra presente e futuro. Se tre mesi fa la testa di Ribery era orientata sul ritorno in Germania anche a costa di chiudere con il calcio giocato, ora i pensieri sono cambiati. Franck, infatti, pensa di poter ancora essere in grado di garantire un campionato da protagonista. Magari senza pretendere a tutti i costi una maglia da titolare per dieci mesi l’anno. Con il presidente Commisso si sono dati appuntamento a fine campionato. Oppure a salvezza raggiunta. Il problema non è l’accordo economico. Franck vuole essere sicuro di essere ancora un giocatore gradito. Una parola decisiva in questo senso la dovrà dare il nuovo allenatore della Fiorentina. Nel frattempo, proprio la Lazio, l’avversario di stasera, ha sondato il terreno. Una stella come Ribery potrebbe essere molto preziosa soprattutto se la squadra di Simone Inzaghi dovesse conquistare un posto in Champions. (Lo scrive La Gazzetta dello Sport)