FOTO – Venuti, outfit rivedibile. Rosati scherza: “Vestito al buio”

Il siparietto social di Rosati che sfotte venuti per l'outfit sfoggiato

Il look con cui Lorenzo Venuti si è presentato quest'oggi non è proprio il massimo dell'eleganza. Antonio Rosati, sempre più uomo spogliatoio, ha postato su Instagram una foto del terzino con una battuta sui suoi vestiti. "Vestirsi al buio: hai sbloccato un nuovo livello". Il clima in casa Viola sembra assolutamente disteso dopo la bella vittoria contro il Milan.