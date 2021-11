FOTO – Rosati diventa Escobar nel meme sulla sosta Nazionali. E sbuca Celentano

Divertente vignetta postata dal terzo portiere della Fiorentina

Se sul campo è piuttosto difficile rendersi conto del valore di Antonio Rosati, fuori dal campo siamo certi che sia uno show man assoluto. La sosta per gli impegni delle nazionali è noiosa per tutti gli appassionati di pallone. In un meme postato sul suo profilo Instagram, il terzo portiere Viola aspetta con ansia, in un fotomontaggio con Pablo Escobar in Narcos, la ripresa dei campionati. Due dettagli però fanno ridere ancor di più: il quadro di Celentano nel secondo pannello e l'ombra del molleggiato nel terzo. L'imitazione di punta di Rosati non poteva proprio mancare.