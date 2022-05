FOTO – Venuti al miele su Biraghi: “Ti voglio bene, capitano”

La bella storia Instagram

Certamente, una delle armi in più della Fiorentina di questo campionato, rispetto alle scorse stagioni, è la coesione che si è sviluppata all'interno dello spogliatoio. Ne è una prova la bella storia Instagram che Lorenzo Venuti ha dedicato a Cristiano Biraghi. Uno scatto in cui entrambi i terzini posano con la maglia dedicata a Davide Astori tratto dal post partita di Fiorentina-Juventus di ieri. La dedica di Lollo per il Capitano è struggente.