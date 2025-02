FOTO – Venuti a Biraghi: “Capitano e uomo vero. Sarò sempre con te”

Fresco di trasferimento al Torino, per l'ex capitano Biraghi sono arrivati i primi saluti. Uno su tutti quello di un altro ex Fiorentina, Lorenzo Venuti. Il terzino, adesso in forza alla Sampdoria, ha pubblicato una storia Instagram per ringraziare Biraghi, da capitano e da uomo. I due hanno condiviso la maglia viola per tre stagioni. "Capitano e uomo vero, per sempre con te", queste le parole usate da Venuti. Qui sotto la foto della storia