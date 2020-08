Si sta godendo questi ultimi giorni di ferie, Federico Ceccherini, con la fidanzata Carola Neri. Prima Capri, adesso la Sardegna: in queste settimane di stop il centrale viola ha visitato bellissimi luoghi, sfoggiando anche un nuovo look. E quest’oggi l’ex Livorno e Crotone ha condiviso varie stories e post sul proprio profilo Instagram, tra cui quello sotto riportato, raffigurante un bacio mozzafiato alla fidanzata (in splendida forma, tra l’altro) in barca.