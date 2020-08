C’è chi lo fa per vezzo, chi magari per aver vinto (o perso) una scommessa, ma forse Federico Ceccherini lo ha fatto soprattutto per divertimento, suggellando l’inizio delle sue ferie insieme alla compagna, Carola Neri. Il difensore viola, infatti, si è tinto i capelli, scegliendo un colore non proprio usuale. Un bianco sgargiante, come si può vedere dalla sua storia condivisa quest’oggi sul proprio profilo Instagram.