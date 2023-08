Non solo Castrovilli e Nico Gonzalez, anche Sottil ha scelto di ripartire da un nuovo numero, che però ricorda il passato. Infatti, l'esterno viola ha scelto il 7, numero che lo ha accompagnato nei primi anni in casa Viola.

Tanti cambiamenti in casa Fiorentina con i nuovi numeri di maglia. Non solo Castrovilli e Nico Gonzalez, anche Sottil ha scelto di ripartire da un nuovo numero, che però ricorda il passato. Infatti, l'esterno viola ha scelto il 7, numero che lo ha accompagnato nei primi anni in casa Viola. Un messaggio ha accompagnato questa scelta: "Ricomincio da qui".