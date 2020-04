Tanti auguri a Cyril Thereau… con il sorriso sulle labbra. L’attaccante francese, ormai da tempo ai margini della Fiorentina (il suo contratto scadrà a fine stagione), compie oggi 37 anni. Per festeggiarlo, la pagina Instagram calciatoribrutti ha pubblicato una foto che lo ritrae esultante in maglia viola. La risposta di Thereau è tutta da ridere: “Siete pronti per un nuovo video?”. A buon intenditor…