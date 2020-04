Ag. Thereau: “La sua storia alla Fiorentina è strana. Non si discutono le qualità, ma le scelte societarie”

David Lasaracina, agente di Cyril Thereau, ha parlato del suo assistito a Radio Sportiva:

La sua storia alla Fiorentina è strana. È arrivato facendo benissimo, poi si è infortunato e dal cambio di allenatore in poi tutto è andato storto. Non si discutono le sue qualità, ma le scelte societarie, anche perché non credo abbia avuto grandi problemi con i compagni di squadra. Pioli ha cambiato modulo e Cyril non ha più giocato. È andato al Cagliari, ha iniziato bene e poi si è di nuovo infortunato. Quando è tornato a Firenze di nuovo zero, con il cambio di proprietà la Fiorentina ha cambiato totalmente mentalità.