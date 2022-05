FOTO – Sottil si gode il relax di fine stagione e ricarica le pile

Riccardo Sottil ha chiuso la sua stagione in infermeria, adesso si rilassa in vacanza per ricaricare le pile in vista dell'anno prossimo

Redazione VN

Riccardo Sottil ha chiuso la propria stagione in infermeria, non potendo rispondere alla chiamata del Ct Mancini per lo stage di Coverciano. Il classe '99 è in vacanza, come lascia intuire la foto pubblicata fra le storie Instagram. Per il canterano gigliato è tempo di prendere il sole e ricaricare le pile, in vista della prossima annata in maglia viola.