L'incontro fra 'esterni sinistri'

Serata libera per i ragazzi di Vincenzo Italiano dopo la convincente vittoria contro il Torino. Riccardo Sottil ha colto l'occasione per incontrare Franck Ribery come testimoniato da una Instagram Story postata dall'ex Cagliari. "Sempre un onore" scrive l'esterno Viola.