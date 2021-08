Le pagelle del giorno dopo: tanti 10 e un ‘grazie’

Il classico appuntamento con le pagelle del giorno dopo redatte per violanews.com da Luca Calamai. Voti alti e un ringraziamento.

10 al gol di Vlahovic - Di testa non è mai stato un mostro. Ma sta imparando. Come nel proteggere la palla e nell’effettuare i tagli dentro l’area di rigore avversaria. Di partita in partita somiglia ogni giorno di più a Ibra. Un campione incontentabile che vuole fare sempre meglio.

10 ai cori per Vlahovic - <Dusan, Dusan>. Il coro del popolo viola per il suo beniamino è un vero e proprio grido di guerra.

6 a Duncan che ci eravamo dimenticati che esistesse. Il voto è la media tra il 7 per aver lanciato l’azione del gol di Dusan e il 5 per l’errore commesso sul gol granata di Verdi. Bentornato Duncan.

10 di speranza per questi ultimi giorni di mercato che potrebbero regalare alla Fiorentina Berardi. Non sarà facile ma la possibilità c’é.

GRAZIE a Italiano. Grazie non è un voto ma è la parola che mi viene in mente per un allenatore che ha riportato a Firenze la gioia di andare allo stadio.