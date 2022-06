FOTO – Sottil, sei tu? L’esterno viola si “trasforma” in discoteca

Tempo di vacanze per i giocatori della Fiorentina, che dai primi di luglio si ritroveranno a Firenze per iniziare la nuova stagione. Relax e divertimento, soprattutto per chi come Riccardo Sottil non ha ancora famiglia. L'esterno viola si è mostrato sui social con un capello biondo platino e un look che non sarà certo inosservato in discoteca: occhiale, collanina e camicetta. Quasi irriconoscibile. Anche un bel sorriso stampato in faccia, che non fa mai male.