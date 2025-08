FOTO – Sohm al Viola Park. Prima delle visite l’incontro con Ferrari

Simon Sohm è a Firenze. Il calciatore svizzero, prima di dirigerai a Fanfani per le visite mediche (QUI IL VIDEO), è andato al Viola Park, a conoscere il suo nuovo centro sportivo. Durante il primo arrivo, l'incontro con Alessandro Ferrari per iniziare a conoscersi. Ricordiamo che domani l'ex Parma partirà per l'Inghilterra per raggiungere i suoi nuovi compagni. Qui sotto la foto con il direttore Ferrari