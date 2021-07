FOTO – Social ACF, Roma-Fiorentina è già iniziata: Italiano in sella scalza Mou

Il club viola ha pubblicato sui propri profili un fotomontaggio di mister Vincenzo Italiano in sella ad una vespa, con sciarpa al collo viola

Fiorentina e Roma continuano a lavorare per l’esordio in Serie A del 22 agosto che le vedrà contrapposte allo Stadio Olimpico. Le due squadre si preparano non solo in campo, ma anche sui social.