Italiano provoca i suoi: “Così Mourinho vince con la sigaretta in bocca”

Il tecnico della Fiorentina pensa già alla gara con la Roma

"Così Mourinho vince con la sigaretta in bocca". E' con questa frase che starà sicuramente facendo eco nelle teste dei calciatori viola che mister Vincenzo Italiano ha iniziato a caricare la squadra in vista della prima gara di campionato con la Roma. Il tecnico, non particolarmente convinto dalla circolazione della palla dei suoi nella seduta pomeridiana, ha provocato i suoi, che avranno sicuramente un surplus di motivazioni in vista della sfida con i giallorossi.