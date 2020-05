Si chiude “Forza e Cuore”: la cifra raccolta. Commisso: “Risultato importantissimo”

Si chiude con la straordinaria cifra di 872.000 euro la raccolta fondi “Forza e Cuore”, iniziativa lanciata e sostenuta dalla Fiorentina a favore degli ospedali di Firenze.

“Forza e Cuore ha dimostrato la generosità e l’attenzione che tutta la Famiglia Viola ha verso il prossimo” ha dichiarato Rocco Commisso. “Non è stata importante la cifra che ognuno ha messo a disposizione secondo le proprie possibilità, ma è stato importantissimo il risultato finale che è frutto del desiderio di chi ha aderito di volere aiutare gli altri. Un grazie particolare agli amici americani che hanno dato un contributo molto significativo per l’Italia e per Firenze ed a tutto il mondo Mediacom che si è mosso in maniera compatta e unita per combattere le difficoltà che Firenze, così come tutta l’Italia, ha dovuto e dovrà ancora affrontare”, ha concluso il n°1 del club viola.

“La Direzione di Careggi – dichiara il Direttore Generale Rocco Damone – ringrazia l’ACF Fiorentina e la Famiglia Commisso per l’impegno nella raccolta fondi – Forza e Cuore – che ha donato all’Azienda ospedaliero universitaria importanti risorse che sono state prontamente utilizzate per l’acquisto di tecnologie sanitarie e diagnostiche, oltre che per dispositivi di protezione per gli operatori impegnati nell’assistenza nelle aree dell’Ospedale dedicate ai pazienti affetti dal virus Covid-19″.

“Ringraziamo la Fiorentina e il suo presidente Commisso per aver dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame con la città” ha commentato il Presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, Giancarlo Landini. “I generosi contributi e i gesti di vicinanza e amicizia continui da parte della dirigenza e dei giocatori stanno aiutando ad affrontare questo delicato momento. Siamo onorati di aver avuto il ruolo di concretizzare tutta questa solidarietà in letti, macchinari e attrezzature necessarie ad affrontare una gravissima emergenza sanitaria. Siamo certi che questo rapporto così consolidato sarà destinato a rafforzarsi nel tempo e a diventare una collaborazione ancora più stretta per amore di Firenze”.

Questo il messaggio di ringraziamento pubblicato da ACF sui propri canali social: