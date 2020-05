Commisso e la prevenzione: “I miei dipendenti si prendono cura dei clienti, io mi prendo cura di loro”

Di seguito riportiamo alcuni passaggi tradotti e rielaborati di un articolo di Bloomberg che tratta l’approccio dei miliardari americani, tra i quali è annoverato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, all’emergenza sanitaria: Commisso è stato in qualche modo avvisato dall’impatto del coronavirus in Italia, dato che la Fiorentina è stata colpita dalla pandemia e ha dato modo al magnate di preparare la sua azienda alla crisi.

In anticipo rispetto alle indicazioni governative, ha acquistato mascherine ed equipaggiamenti protettivi per i tecnici, comprando circa 1700 pc per far lavorare da casa il suo staff. Questo ha permesso a Mediacom di continuare a funzionare. L’azienda non ha in programma di lasciar indietro nessuno dei suoi 4500 dipendenti, mentre quelli costretti a lavorare lontano da casa hanno ricevuto un aumento di stipendio.

“Stanno andando su e giù per prendersi cura dei clienti, è mio dovere prendermi cura di loro“, dice Rocco. “La questione più importante è se i nostri dipendenti potranno pagare le loro bollette; a lungo termine, posto che batteremo questo dannato virus, siamo abbastanza confidenti di poter rafforzare il nostro business”.