FOTO – Saponara dedica un pensiero all’ex compagno Tonelli: “Sono con te”

Tonelli, crociato k.o. L'ex compagno in maglia Empoli Riccardo Saponara cerca di consolarlo

Per anni compagni di squadra in maglia azzurra, Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli hanno condiviso probabilmente i momenti migliori delle rispettive carriere. Ieri durante il derby il centrale empolese si è gravemente infortunato al ginocchio e il fantasista viola gli ha voluto dedicare un pensiero su Instagram: "Sono con te" - ha scritto al difensore, che domenica al Franchi ha chiuso in anticipo la propria stagione.