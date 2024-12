FOTO – Saponara compie gli anni. Ecco gli auguri social della Fiorentina

Tanti auguri a Riccardo Saponara. L'ex trequartista della Fiorentina, ora all'Ankaragücü in Turchia, compie oggi 33 anni. Entrato nel cuore dei tifosi viola per la sua tecnica speciale e per l'uso intelligente che ne fece Italiano. La Fiorentina ovviamente non si è dimenticata di lui. Ecco la foto degli auguri social della società gigliata su Instagram.