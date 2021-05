FOTO: Saponara, allenamento con vista mozzafiato. Aspettando notizie

L'immagine postata sui social da Saponara, che rientrerà alla Fiorentina (di passaggio)

Terminato il campionato con lo Spezia, dove ha recitato un ruolo importante per la salvezza finale, Riccardo Saponara si gode le vacanze. Senza però accantonare l'allenamento quotidiano, come richiede la vita del calciatore professionista. Questa la foto postata in una storia instagram dal giocatore di proprietà della Fiorentina (ma che non rimarrà in maglia viola): guardate che vista spettacolare! Clicca per ingrandire la foto.