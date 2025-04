FOTO – Rocco Commisso al Viola Park per seguire Celje-Fiorentina coi tifosi

Il presidente non è andato in Slovenia, ma chiaramente non si perde la gara della sua Fiorentina

Rocco Commisso, come vi avevamo anticipato alla vigilia, non è partito con la squadra per la trasferta in Slovenia della Fiorentina, ma ha scelto di rimanere a Firenze, con ogni probabilità per dedicarsi a questioni che esulano dal campo. In ogni caso, il numero uno gigliato non ha voluto perdersi la partita contro il Celje, alla quale assiste dal bar del Viola Park in compagnia dei tifosi: