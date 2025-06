FOTO – Richardson a lezione da Pogba: i due si allenano insieme

Paul Pogba è tornato a pubblicare su Instagram. I think it's time, scrive. Ora più che mai, dato che il francese è finalmente regolarmente arruolabile in ogni squadra dopo aver scontato la squalifica. Ma a colpire non è solo il suo ritorno in scena, quanto un dettaglio curioso comparso in una delle foto postate: alle sue spalle, infatti, si intravede chiaramente Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina. “Amir, hai affittato un bravo professore?”, verrebbe da chiedersi. Di seguito l'immagine: