FOTO – Relax per Terzic, in attesa di rientrare a Firenze

Ultime ore di relax per Aleksa Terzic, prima di far rientro a Firenze e riunirsi al gruppo. Il giocatore, ancora incerto del suo futuro, riprenderà parte della rosa insieme a coloro che hanno giocato in Nazionale, usufruendo di alcuni giorni in più di vacanza. Intanto, nella giornata di ieri, si è goduto uno degli ultimi bagni in Jacuzzi con gli amici, postando una foto sui suoi canali social.