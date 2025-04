FOTO – Ranieri e Mandragora, amicizia e sintonia in campo: “Sempre al tuo fianco”

La Fiorentina vola in semifinale di Conference League e, nel gruppo viola, non mancano i segnali di affiatamento anche fuori dal campo. A dimostrarlo è il gesto social di Luca Ranieri , che ha ricondiviso una storia Instagram del compagno Rolando Mandragora , accompagnandola con un messaggio chiaro e affettuoso: "Sempre al tuo fianco", corredato da due cuori.

Nell’immagine, i due calciatori festeggiano la rete siglata proprio dal centrocampista viola, con Ranieri che salta addosso al compagno in un’esultanza carica di energia. Un gesto semplice ma ricco di significato, che sottolinea non solo il legame tra i due, ma anche il clima di unità che si respira nello spogliatoio viola in questa fase cruciale della stagione.