FOTO – Quarta accoglie Nico Gonzalez: “Benvenuto amico”

Martinez Quarta accoglie Nico Gonzalez a Firenze: dopo la Copa America saranno di nuovo compagni di squadra in viola

Dopo l'ufficialità di Nico Gonzalez, Lucas Martinez Quarta gli dà il benvenuto a Firenze. I due, che attualmente stanno condividendo l'esperienza in Copa America, saranno compagni anche in viola. Intanto il difensore lo accoglie in viola: "Benvenuto a Firenze amico".