FOTO – Pieraccioni premia Vittorio Cecchi Gori: ecco perché

Leonardo Pieraccioni ha consegnato il Premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico di fama e storico ex presidente della Fiorentina. La cerimonia, legata a una rassegna unica nel suo genere, celebra la commedia italiana e i suoi protagonisti, spesso trascurati nei grandi festival cinematografici.

Il riconoscimento prende il nome da Stenterello , la maschera tradizionale fiorentina ideata nel Settecento da Luigi Del Buono: un personaggio magro, chiacchierone, sempre pronto alla battuta — vero antesignano della comicità toscana. Nato nel 2017 da un’idea di Andrea Muzzi con il sostegno del Quartiere 4 di Firenze e del suo presidente Mirko Dormentoni, il Premio Stenterello si distingue per essere l’unico festival italiano interamente dedicato alla commedia .

"Ieri a Roma col mio amico Andrea Muzzi: ho consegnato il Premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori. Vittorio e Rita sono stati il mio incontro professionale più fortunato. In questo mestiere, come in tutto, ci vuole talento, carattere e fortuna."