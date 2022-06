FOTO – Piatek, in attesa del futuro, si gode la California

Piatek, in attesa di conoscere dove giocherà la prossima stagione: si gode gli stupendi paesaggi della California

Il futuro di Krzysztof Piatek è ancora tutto da decidere. La Fiorentina non avrebbe intenzione di spendere 15 milioni per il suo riscatto e l'idea di lasciarlo andare è molto probabile. Intanto, in attesa di sapere dove giocherà la prossima stagione, l'attaccante polacco si gode gli stupendi paesaggi della California.