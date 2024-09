FOTO – Palladino carica: “Felicissimo per questa vittoria, continuiamo così!”

Fiorentina-Lazio 2-1, questa è stata la prima vittoria della Fiorentina e di Palladino sulla panchina viola. Il tecnico campano, entusiasta per il risultato e per la prova dei suoi, ha pubblicato su Instagram un post mostrando a pieno il suo compiacimento: "Felicissimo per questa prima vittoria davanti alla nostra gente. Continuiamo su questa strada, con dedizione e sacrificio". Ecco la foto del post