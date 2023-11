FOTO – Nzola e una “storia” sibillina (con parolaccia)

Che non sia un momento semplice, calcisticamente parlando, per M'bala Nzola è un dato di fatto. L'ex Spezia è fermo ad 1 solo gol stagionale (in 15 presenze), quello segnato contro il Cagliari in campionato il 2 ottobre, e non può essere troppo felice. Nzola ha postato su instagram una storia riprendendo una sua foto durante l'allenamento e scegliendo come colonna sonora la canzone francese "18 mars" di Mig. Da cui è estrapolata (in basso) l'espressione "nique sa..." che in italiano è traducibile con "si fotta". Cosa avrà voluto dire?