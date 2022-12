FOTO – Nico Gonzalez: “Siamo campioni del mondo, vamos Argentina!”

Era tra i 26 giocatori convocati per il Mondiale in Qatar, poi però il destino gli ha riservato una coppa del mondo da spettatore. Ma Nico Gonzalez non ha voluto mancare l'ultimo atto ed è volato a Lusail per assistere dal vivo alla finalissima Argentina-Francia. L'Albiceleste è tornata sul tetto del mondo per la terza volta nella propria storia, la prima dal 1986. E anche il giocatore della Fiorentina si è unito ai festeggiamenti.