FOTO – Nella “bella Firenze” il bomber Radamel Falcao

Radamel Falcao è in visita a Firenze, ma non per motivi di mercato. L’attaccante colombiano, attualmente ai Millionarios di Bogotá, è arrivato in Italia con la moglie e i quattro figli per una pausa familiare. Nelle ultime ore ha condiviso su Instagram alcune foto che lo ritraggono in giro per la città, tra Ponte Vecchio, Piazzale Michelangelo e il David.