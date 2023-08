Da poche ore ufficialmente un giocatore viola, Yerry Mina si è presentato sui social ai suoi nuovi tifosi: "Grazie Gesù per questo grande step per la mia carriera. E' un privilegio arrivare in questo club storico, dove darò tutto me stesso affinché la Fiorentina continui ad essere grande. Sarà uno stimolo lottare ogni giorno al massimo livello per far vedere al club e al mio paese la mia miglior versione".