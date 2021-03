FOTO – Martinez Quarta e la gioia sui social: “Tutti insieme”

Lucas Martinez Quarta è ormai divenuto insostituibile nel terzetto difensivo, schierato da mister Cesare Prandelli. Una delle note più liete del girone di ritorno della Fiorentina, l’argentino non manca mai di distinguersi per grinta e motivazione. Carattere che trasmette anche via social, per rimarcare la prestazione di squadra messa in campo col Benevento.