FOTO – Mario Balotelli compie 35 anni: ecco gli auguri social di Moise Kean

Sui social sono arrivati anche gli auguri di Moise Kean a Mario Balotelli per i suoi 35 anni. I due sono molto amici
Redazione VN

Tanti auguri a Mario Balotelli. L'ex Milan oggi compie 35 anni. L'ultima esperienza in Serie A al Genoa non è sicuramente stata positiva, e adesso l'attaccante è svincolato. Sui social sono arrivati anche gli auguri di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina e Balotelli sono molto amici. Queste le parole e la storia pubblicata dal numero 20 viola

