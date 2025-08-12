FOTO – Mario Balotelli compie 35 anni: ecco gli auguri social di Moise Kean

Tanti auguri a Mario Balotelli. L'ex Milan oggi compie 35 anni. L'ultima esperienza in Serie A al Genoa non è sicuramente stata positiva, e adesso l'attaccante è svincolato. Sui social sono arrivati anche gli auguri di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina e Balotelli sono molto amici. Queste le parole e la storia pubblicata dal numero 20 viola
