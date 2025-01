FOTO – Mandragora, Bove, Sottil e Biraghi a sentire Lazza: altro che il caos Milan

Lazza è sicuramente il cantante più chiacchierato nel mondo del calcio. Il rapper, molto famoso specie dopo la sua partecipazione a Sanremo 2023 con "Cenere" e fervente tifoso milanista, è stato indirettamente al centro delle polemiche per via della presenza dei rossoneri Calabria, Loftus-Cheek, Camarda e Theo Hernandez a un suo concerto due giorni prima della gara col Parma. Il primo, capitano, e il tecnico Sergio Conceiçao sono venuti quasi alle mani dopo la vittoria sugli emiliani, a quanto pare anche per via di un riferimento di troppo alla serata in questione.