FOTO – Lukaku al Chelsea spinge Vlahovic…in tendenza: tifosi Inter scatenati

Il forte pressing del Chelsea su Lukaku ha diviso i tifosi nerazzurri sul nome di Vlahovic come sostituto, tra pro e contro

La bomba di mercato di oggi riguarda il futuro di Romelu Lukaku. L'Inter ha ricevuto in queste ore una proposta monstre del Chelsea per il bomber belga. I nerazzurri, alle prese con i tagli dei costi nella gestione Zhang, ci stanno riflettendo. L'impressione è che molto dipenda dalle intenzioni di Lukaku, finora risoluto nel restare a Milano. Intanto su Twitter si scatenano le discussioni tra i tifosi nerazzurri su Dusan Vlahovic, indicato dai più come l'ideale sostituto. Con l'effetto che il nome dell'attaccante della Fiorentina finisce primo in tendenza sul social network, proprio davanti a quello di Lukaku.