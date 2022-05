Lollo si tratta alla grande

Giocatore della Fiorentina, sì, ma soprattutto fiorentino verace. Un concetto che Lorenzo Venuti ci tiene sempre a far emergere. Come avvenuto negli scorsi minuti nella storia Instagram condivisa dal terzino. L'ex Lecce ha infatti postato lo scatto di una meravigliosa bistecca alla Fiorentina per la quale il calciatore Viola ha scelto una semplice ed eloquente didascalia: "Sua maestà".