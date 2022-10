FOTO – L’ex viola Pulgar ha vinto la Coppa Libertadores

Erick Pulgar ha lasciato a titolo definitivo la Fiorentina durante il mercato estivo, per far ritorno in Sud America. Il centrocampista cileno, assieme al suo Flamengo, ha vinto nella notte la Coppa Libertadores, massima competizione del calcio sudamericano. Il risultato finale vede scritto 1-0 a scapito dell'Athletico Paranaense. Nella squadra vincitrice presente anche un altro ex viola, l'attaccante Pedro Guilherme. Le immagini dei festeggiamenti caricati dal giocatori sul suo profilo Instagram: